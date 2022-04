Oeps, koper vergeet afstandsbediening: "Wie heeft mijn tv gekocht?"

"Wie heeft mijn televisie gekocht op de vrijmarkt in het Leeghwaterpark in Purmerend?" Corinne stond op Koningsdag vanaf 04:00 uur nabij de boeddhistische tempel. Rond 06:00 uur verkocht zij haar televisie aan een man, maar na een paar uur kwam ze erachter dat hij de afstandsbediening niet had meegenomen.

Onbruikbaar

De televisie is onbruikbaar zonder de afstandsbediening en dus is Corinne op zoek naar de nieuwe eigenaar van het televisietoestel. "Ik kan me de meneer niet zo goed herinneren, maar waarschijnlijk weet hij mij nog wel. Ik stond met mijn spullen vlakbij de boeddhistische tempel, de Trekschuit van vroeger."

Heb jij in de ochtend van 27 april een televisie gekocht en mis je een afstandsbediening? Stuur een privébericht via de Facebookpagina van RTV Purmerend of mail naar [email protected]