VVD en D66 pleiten voor meer toiletten tijdens openbare evenementen

Nadat verschillende straten in de Jordaan afgelopen Koningsdag in een openbaar toilet veranderden, pleiten D66 en VVD voor meer wc's tijdens openbare evenementen. De fracties hebben daarover vragen gesteld aan het stadsbestuur.

De tijdelijke toiletvoorzieningen die extra worden geplaatst moeten volgens de fracties zeker ook toegankelijk zijn voor vrouwen. Ook vinden de partijen dat er tijdens evenementen zoals Koningsdag en Pride moet worden ingezet op betere informatievoorziening en handhaving.

De partijen willen onder meer van het stadsbestuur weten hoeveel tijdelijke toiletvoorzieningen er tijdens Koningsdag in de stad waren geplaatst, afgezet tegen het aantal geschatte bezoekers. Ook willen ze weten of er in meer buurten veel klachten binnenkomen over wildplassen. Verder willen de fracties weten of er net zoals vorig jaar in de zomer op drukke plekken extra toiletten worden geplaatst.

Buurtbewoners van de Jordaan deden de afgelopen dagen hun beklag over de liters urine die uiteindelijk niet in de wc's, maar op straat en tegen huizen belandden. Zowel feestvierders als buurtbewoners lieten AT5/NH Amsterdam weten dat ze de mogelijkheden om te kunnen plassen niet voldoende vonden. Er stonden lange rijen en bovendien werd in veel gevallen één tot twee euro gevraagd voor een toiletbezoek.