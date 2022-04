Kinderen willen aandacht voor oorlog Oekraïne houden: "We mogen dit niet vergeten"

Nesime en Marinka doen mee aan een sponsorloop om geld op te halen voor Oekraïne. Nu de oorlog iets minder in het nieuws is, besloten de twee dames uit groep zeven het zélf weer onder de aandacht te brengen. "Het is belangrijk dat wij dit niet vergeten" aldus Nesime.

Met z'n tweeën zijn ze achter de computer gekropen om NH Nieuws te mailen dat het écht belangrijk is om hier aandacht aan te geven. In een uur durende sponsorloop rennen zij vandaag zoveel mogelijk rondjes om geld in te zamelen voor Oekraïne. NH Nieuws ging langs om de dames aan te moedigen.

Nesime en Marinka vertellen waarom ze ons hebben gemaild - NH Nieuws

Ook de juf was van de partij bij de sponsorloop. "Een uur is misschien wel wat te enthousiast geweest", vertelt juf Nikki, waarna ze weer doorrent. Aan het eind zijn ook Nesime en Marinka helemaal gesloopt. "De volgende keer wil ik wat anders doen dan hardlopen", vertelt Marinka. Nesime is het daar mee eens: "Wat onzettend zwaar is dit." De ouders en sponsoren kunnen nog geld storten tot negen mei. Vlak na de sponsorloop stond de teller al op 285 euro. "Dit wordt waarschijnlijk nog veel meer", zegt juf Nikki.