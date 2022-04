Egmonders eisen oplossing voor digitaal parkeren: 'Onwerkbaar en onmenselijk'

De overstap naar 'digitaal parkeren' is inwoners van Egmond aan Zee nog altijd een doorn in het oog. Eerder waren er al zorgen in het kustdorp of niet-digitaalvaardigen wel uit de voeten kunnen met het systeem. Nu wordt ook de gebruiksvriendelijkheid ter discussie gesteld. In een brief, ondertekend door ruim zeshonderd Egmonders, wordt gevraagd om een betere parkeeroplossing. "We zitten niet te wachten op al die rompslomp."

Naast gewoon betaald parkeren, geldt er vergunningparkeren in Egmond aan Zee. Nergens in het kustdorp is parkeren gratis tussen 1 maart en 31 oktober. Dorpsbewoners kunnen een vergunning kopen voor hun eigen auto, voor bezoekers en een vergunning voor recreanten. Die laatste is voor toeristen die zomerhuisjes huren bij Egmonders in de tuin. Het digitale systeem vervangt de vergunning op papier. De gemeente ging in zee met Coöperatie Parkeerservice uit Amersfoort die eerder door Alkmaar werd ingeruild. Naast Egmond aan Zee geldt ook in Bergen aan Zee, Bergen centrum en Schoorl centrum het digitaal parkeren voor inwoners. Ook uit die kernen komen klachten.

Om precies te zijn 609 handtekeningen staan er onder de brief die de Egmondse Suzan Boom (28) aan de gemeenteraad schreef. Volgens Suzan is het dit jaar ingevoerde systeem van digitaal parkeren 'zeer gebruiksonvriendelijk'. "Het systeem dat nu ingevoerd is, is niet werkbaar", stelt Suzan. "De administratie kost veel tijd, het computersysteem werkt vaak niet, en ik wil helemaal niet de verantwoordelijkheid dragen van het juist invoeren van kentekens van onze Duitse badgasten." "Het gaat niet alleen om wel of niet digitaal vaardig zijn. Ons is niets gevraagd, we worden niet gehoord, dus daarom heb ik een brief geschreven. Het hele dorp is in rep en roer. Ook omdat met die digitale bezoekersvergunning familieleden maar vier uur op bezoek mogen komen. Het papieren systeem met een draaischijf werkte prima." NH Nieuws sprak met vier van 609 ondertekenaars van de brief aan de gemeenteraad:

Reactie gemeente "Zoals ik beloofd had na de eerste ophef, is er maatwerk geleverd voor mensen die niet-digitaal vaardig zijn", zegt wethouder Erik Bekkering tegen NH Nieuws. "Er zijn tot nu toe 168 bezoekers- en 54 recreantenvergunningen op papier verstrekt." Verder loopt de extra gewenningsperiode morgen af. "Per 1 mei zal er worden gehandhaafd. Maar mocht iemand een onterechte bekeuring ontvangen, dan zal die worden verscheurd." Na 10 mei verwacht de wethouder meer te kunnen zeggen over eventuele aanpassingen aan het parkeerbeleid in de gemeente. "Dan bespreken wij in het college de 'uitvoeringsparagraaf parkeren' en komen we met een voorstel aan de raad." Zijn verwachting is dat er eind mei verder over het parkeren én de ingezonden brief vanuit Egmond gesproken zal worden, en dat begin juni er besluiten over kunnen worden genomen door de gemeenteraad.