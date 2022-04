Dijk en Waard bestrijdt onkruid met organisch afvalproduct Bokashi

De gemeente Dijk en Waard is een proef gestart met het aanbrengen van het organische afvalproduct Bokashi in heestervakken. Door een laag van de bodemverrijker tussen de planten in de vakken te strooien, probeert de gemeente de onkruiddruk te verminderen.

Gemeente Dijk en Waard

Dijk en Waard is positief over de opgestarte proef: "Het materiaal is een voedzame meststof voor de bodem", meldt de gemeente in een persbericht. "Met het gebruik van Bokashi wordt een afvalstof weer een grondstof." Omstreden Toch pakt het gebruik van de bodemverrijker in gemeentelijke perken niet altijd goed uit: in Zaanstad werd vorig jaar nog een proef afgebroken na klachten van lokale partijen en omwonenden. Zo zouden de bladeren stinken, vol zitten met zwerfafval en zou het er 'niet uitzien'.

Wat is Bokashi?



Bokashi is een organisch afvalproduct dat door middel van fermentatie geschikt is gemaakt voor hergebruik in de grond. Het bestaat voornamelijk uit bladeren van bomen.