Alkmaarse voetbalclubs krijgen weer échte grasmatten: "Speelt veel fijner"

"Wanneer velden echt te veel uur per week worden gebruikt en er niet voldoende tijd is voor het gras om te herstellen, dan wordt de mat ingestrooid met natuurlijke korrels zoals kurk", legt Hans Hesselink namens Alkmaar Sport uit. "Daarnaast zullen er in de toekomst pilots worden opgezet met kunstgrasvelden zonder korrels, zogenaamde non-fill velden."

Alkmaar Sport investeert al jaren in de kwaliteit van sportvelden. Op kunstgras kan vrijwel altijd worden gespeeld, maar nieuwerwetse grasmatten 'doen daar niet veel meer voor onder'. "We passen betere grassoorten toe en de drainage is aanzienlijk beter opgebouwd. Dat maakt de terugkeer van gewoon gras haalbaar. Goed voor het speelplezier van voetballers en goed voor het milieu", vertelt Hans Hesselink enthousiast.



In het najaar van 2021 is intensief overleg geweest met de verenigingen die ook de noodzaak tot verduurzaming onderschrijven. "De goede samenwerking op dat vlak waarderen we enorm", aldus Hesselink. "Daarnaast is spelen op gewoon gras nog altijd het allerfijnst."