Niet iedereen is blij met de wolf: "Wachten tot het eerste kind gegrepen wordt"

De vaststelling dat de wolf in Noord-Holland aanwezig is, is door veel mensen en instanties met gejuich ontvangen. Maar niet iedereen staat te springen bij de komst van het roofdier in de provincie. Hoe blij moeten zijn met deze aanwezigheid?

Annemieke van Straaten van Stichting Annemieke strijdt sinds vorig jaar augustus tegen de komst van de wolf. Volgens haar is het een bedreiging voor mens, vee, huisdieren en de natuur zelf. "Het is wachten tot het eerste kind gegrepen gaat worden", zegt ze. Ook is ze ervan overtuigd dat de aandacht voor de wolf van natuurorganisaties en overheden om iets heel anders gaat dan een 'toevoeging aan de diversiteit van de natuur': "We worden belazerd. Het is een verdienmodel. Straks komen de excursies en willen mensen wolvensporen zoeken", legt ze uit. "Daarnaast is dit ook een manier om de boeren en jagers weg te krijgen om zo oernatuur weer te realiseren. Rewilding heet dat. Straks komt bijvoorbeeld ook de lynx, de eland en later de bruine beer." Investering Ook Astrid Francis van Boeren in Actie Noord-Holland is de wolf liever kwijt dan rijk. "Ik kijk hier uit over de polder en heb wat schapen en lammetjes", zegt ze "Als je ook maar een beetje hart voor je dieren hebt, wil je ze niet gegrepen zien worden door de wolf."

Quote "Ik heb hier veulens en pony's staan. Die zijn makkelijk te grijpen" Ronald Beukers, manegehouder uit Oudkarspel

Met haar organisatie probeert Francis de boeren in de provincie een hart onder de riem te steken. Ook zij merkt in haar netwerk dat voornamelijk veehouders de komst van de wolf niet zien zitten. "Je hebt een beschermhek tegen wolven, maar het is is een enorme investering om je land af te hekken." Leed Voorzitter van landbouworganisatie LTO Noord Noord-Holland Marbel de Graaf benadrukt dat het nu nog om een eenmalig incident gaat, maar dat ze wel op hun hoede blijven. "Stel dat dit vaker gaat gebeuren, dan doen wij een dringend beroep op de provincie om te helpen de wolven bij ons vee vandaan te houden", zegt ze. "Voor een veehouder is het natuurlijk ontzettend naar om je dieren gepakt te zien worden door een wolf. We zijn bang voor het leed dat kan ontstaan." En het zijn niet alleen de veehouders die de wolf niet zien zitten, ook managehouder Ronald Beukers van van Manage Beukers in Oudkarspel is hier niet blij mee. "De wolf is hier nog niet, maar als hij in grote getallen deze kant op komt is dat een probleem." Beukers vreest namelijk voor de veiligheid van zijn edele dieren. "Ik heb hier veulens en pony's staan. Die zijn makkelijk te grijpen."