Boeren willen gesprek met provincie over 'ganzentaks': "Complete schoffering"

Zo'n veertig boze boeren kwamen vandaag bijeen in Haarlemmerliede om bezwaar te maken tegen de zogenaamde 'ganzentaks'. Ze willen dat het eigen risico van ganzenschade op hun land wordt verlaagd van 20 procent naar 5 procent.

Boeren maken bezwaar tegen ganzentaks - NH Nieuws

De afspraak van het vergoeden van 95 procent van de schade was met de voormalige gedeputeerden gemaakt, tot het aantal ganzen zou zijn gezakt tot het niveau van 2005, vertelt agrariër Jack Rijlaarsdam van Boeren in Actie Noord-Holland. "Ondertussen is de ganzenpopulatie vertienvoudigd, dus de schade is niet gekrompen, maar gestegen. Dit college heeft de afspraken met de vorige gedeputeerden gewoon van tafel geveegd."

Provincie afwezig De provincie was vandaag niet aanwezig bij de hoorzitting. Ook mocht er onverwachts geen pers aanwezig zijn tijdens de hoorzitting. "De provincie heeft niet de ballen om aanwezig te zijn. Ze verschuilen zich achter het reces en achter het feit dat ze het uitbesteed hebben. Een complete schoffering in mijn ogen", aldus een getergde Rijlaarsdam, die zelf agrariër is in Stompetoren. Tekst gaat door.

De provincie besteedt de faunaschade uit aan de organisatie BIJ12. Zij zorgen voor de uitbetaling van de ganzenschade aan boeren. Zij waren wel aanwezig bij de hoorzitting, maar wilden niet reageren voor de camera. Aardappelteler Astrid Francis vertrok eerder bij de besloten hoorzitting en gaf een reactie voor de camera. Tekst loopt door onder video.

Aardappelteler Astrid Francis over de besloten hoorzitting - NH Nieuws

In een schriftelijke verklaring reageert de provincie het volgende: "Het is niet gebruikelijk dat bestuurders bij de hoorzitting aanwezig zijn. Agrariërs die een bezwaar op een beschikking hebben afgegeven, hebben het recht om te worden gehoord. Dit is een procedure die de provincies hebben afgesproken met BIJ12. Nadat de bezwaren zijn onderzocht en behandeld door BIJ12, neemt zij een beslissing op de bezwaarschriften." Voor veehouder Ingrid de Sain uit Schellinkhout is het veelzeggend dat de provincie niet aanwezig is bij de hoorzitting. "Dat is dus waar wij elke keer tegen aanlopen. Ze nemen het probleem niet serieus, ze nemen deze hoorzitting niet serieus en ze nemen onze meningen niet serieus. Het blijft dus dweilen met de kraan open", aldus De Sain.