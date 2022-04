Opbrengst hoge melkprijs verdampt door toenemende prijzen: "Het is overleven"

De melkprijs voor boeren schiet omhoog, naar zo'n 50 cent per liter. Maar wie denkt dat de veehouders hiervan de vruchten plukken, heeft het mis. Door de oorlog in Oekraïne rijzen de prijzen voor veevoer, kunstmest, brandstof en energie de pan uit. Soms tot wel vier keer zoveel. "Uiteindelijk zal de consument het voelen in zijn portemonnee."

Veehouder Remco Rotteveel herkent het verhaal. Samen met zijn vader en broer houdt hij zo'n 250 koeien in Ursem. Hij rekent uit: "Twee jaar geleden betaalde je nog 27 euro per 100 kilo kunstmest, dat is nu 110 euro. Bij veevoer is dat net zo, wel ietsje minder. Toen betaalde je 30 euro per 100 kilo, nu 55 euro. De prijzen blijven stijgen, dat is een zorg. Wanneer stopt het?”

Want Nederland haalt jaarlijks ongeveer 3,7 miljoen ton voermaïs uit Oekraïne, zo'n 60 procent van de totale import. Iets dat dus nu wegvalt. En afgelopen najaar sprong de prijs voor kunstmest in Nederland omhoog als gevolg van de hoge gasprijs - door de Russische inval in Oekraïne.

"De prijzen van veevoer en kunstmest stijgen sinds oktober, de melkprijzen pas sinds februari. Dat gat moet je zelf opvangen en dat doet best zeer. Hoewel de melkprijs nu historisch hoog is, blijft de kostprijs hoger uitvallen. Je houdt zo bijna niets over."

Eerlijke boterham

LTO-bestuurder Trude Buysman roept afnemers - melkfabrieken en supermarkten - dan ook op de prijs die de veehouder krijgt te indexeren en waar het kan contracten open te breken. Zo kan de stijging van bijvoorbeeld veevoer, kunstmest en energie worden doorberekend. "Zo verdienen ze een eerlijke boterham", vindt zij.

Maar nu melkveebedrijven worden geconfronteerd met extra kosten, kunnen ze na een coronapandemie van twee jaar ervoor kiezen om alsnog de handdoek in de ring te gooien. Om dat te voorkomen, is het belangrijk dat alle schakels die tussen de boer en de consument zitten, hun verantwoordelijkheid nemen. "Het zijn onzekere tijden voor melkveehouders", concludeert Buysman. "Toch is de situatie in West-Friesland nog te overzien, maar dit moet niet te lang duren."

Want de melkprijs is wel iets gestegen. De teller staat momenteel op zo'n 50 cent per liter, paar jaar terug zat de prijs nog onder de 40 cent. Maar een veehouder pakt hiermee geen winst. "De veehouder, die blijft de sigaar. Aangezien die onderaan de keten staat. De burger wil wel, maar de consument kiest vaak voor het goedkoopste. Dat is ook niet gek, als je kijkt naar de energieprijzen en inflatie. Maar linksom of rechtsom, de consument zal het uiteindelijk voelen in zijn portemonnee."