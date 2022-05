Het skelet van de 24 meter lange vinvis is nog in opbouw, maar trekt nu al veel bekijks

In 2017 spoelde er op Texel een gigantische vinvis aan, die een klap tegen een boot niet had overleefd. Het dode dier maakte een lange weg door zee en spoelde uiteindelijk aan op Texel. Nu, jaren later, wordt het skelet in elkaar gezet bij Ecomare en dat gaat voor bezoekers niet onopgemerkt voorbij.

Er wordt naar gestreefd om binnen een maand de losse botten vast te maken, zodat het een groot skelet wordt. En dat is een flinke opgave, want het beest was ongeveer vierentwintig meter lang. Het skelet neemt dan ook een groot deel van de zaal in en daarom is een deel daarvan afgezet. Maar achter de linten kunnen bezoekers gewoon meekijken hoe het skelet steeds groter wordt. Tekst loopt door.

"We hebben vijftien vrijwilligers die constant het publiek van informatie voorzien", vertelt bioloog Pierre Bonnet. Het skelet is namelijk nu al een flinke publiekstrekker en dat is opmerkelijk, want het is nog niet af. "Er zijn zelfs collega's die zeggen dat we hem het hele jaar in- en uit elkaar moeten halen voor publiek, maar daar ga ik echt niet aan beginnen", grapt Bonnet.

