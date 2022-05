Het Zwembad in Midwoud snakt naar vrijwilligers

De poule met vrijwilligers wordt alsmaar kleiner en roosters die maar nauwelijks rondkomen. Het zorgt voor kopzorgen bij veel zwembaden. Zo ook in Midwoud, waar het seizoen weer is begonnen.

Het openluchtzwembad is een begrip in Midwoud, dat elk jaar druk wordt bezocht. Inwoners van Midwoud houden samen al jaren het zwembad aan de Tripkouw in de benen.

Toch komt de stichting handjes tekort. "In de eerste twee weken staan er nog zeven diensten open. Dat is aardig wat. We zoeken nu vooral vrijwilligers voor in de kiosk."

Drijft op vrijwilligers

Behalve een een coronapandemie van twee jaar zorgt ook het wegvallen van vrijwilligers voor kopzorgen. "Aan de voorkant vallen hier en daar wat vrijwilligers weg. Bijvoorbeeld door ziekte of iemand verhuist. Maar dat gat moet wel worden opgevangen. Het is een complexe puzzel. Elk dorp vist in dezelfde vijver."

Afgezien daarvan gaan de deuren toch open tot september. Hij houdt de moed erin. "Laat de zon maar schijnen. Alles is weer spik en span. We hebben er zin in, gaan ervoor. Het is leuk om gezamenlijk dat stukje inzet te geven, namelijk verkoeling bieden aan de inwoners."

Maar hier gaat ook een boodschap uit. "Ik wil wel bewustwording creëren, het dorpsgevoel terugbrengen. Dat we samen – als dorp – het zwembad draaiende blijven houden. Het zwembad vult zich niet vanzelf of het kan gevolgen hebben voor de openingstijden."