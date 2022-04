Bevrijdingspop: van zaaltje in Patronaat tot honderden optredens in 14 steden

Even terug naar 1980: uit onvrede over de invulling van 5 mei bedenkt Ilco van der Linde met wat vrienden een festival. Ze vinden de festiviteiten die toen plaatsvonden op 5 mei te veel op ouderen gericht. 42 jaar later is dat feestje uitgegroeid tot wat Bevrijdingspop nu is: veertien podia door het land en vele honderdduizenden bezoekers.

Dat eerste festival wordt georganiseerd in wat toen Patronaat was. Daarna heeft het muziekfeest een bijna niet te stoppen ontwikkeling doorgemaakt. Het bevrijdingsfestival dook in die beginfase in wisselende gedaantes en op verschillende plekken in de stad op. Toch is er alle jaren een centrale boodschap: 'Vrijheid is niet vanzelfsprekend'. In 1990 vindt Bevrijdingspop door groeiende populariteit voor de eerste keer in de Haarlemmer Hout plaats. Daarvoor waren achtereenvolgens (onder andere) de Prinsenhof, de Botermarkt en het Kenaupark het toneel van het feest voor de vrijheid. Tekst gaat door onder video: een van de meest hilarische momenten van Bevrijdingspop 2010.

Nadat Haarlem de aftrap heeft gegeven voor dergelijke festiviteiten, volgen er snel andere steden. Zo organiseren ze ook een bevrijdingsfestival in Wageningen en Amsterdam. Door de jaren heen zijn er steeds meer steden bijgekomen. Dit jaar kunnen mensen naast onder andere Roermond, Groningen en Vlissingen in totaal in veertien steden feestvieren. Storm, Caro Emerald? Voor de gemiddelde festivalbezoeker is het bekend: het weer op 'B-pop' hoeft bij lange na niet zonnig te zijn. In 2015 is het behoorlijk stormachtig, maar worden de deuren toch geopend. Na verloop verslechtert de situatie en grijpt de organisatie in. Het terrein wordt tijdelijk afgesloten om aan de veiligheid te kunnen werken. Ook heeft die storm gevolgen voor andere bevrijdingsfestivals door het land. Zo kan Caro Emerald zich onmogelijk verder verplaatsen en besluiten ze haar te laten optreden in Haarlem, terwijl zij niet in de line-up stond. Oorlog Door corona kon het immense festival twee jaar fysiek niet door gaan. Afgelopen februari maakte de organisatie bekend dat het festival dit jaar wel door zal gaan. Dit tot vreugde van voorzitter van de stichting Bernt Schneiders: "Het besluit om dit jaar weer een festival op locatie te organiseren, hebben we eenduidig en met instemmend applaus en zelfs gejuich genomen." Tekst gaat door onder de fotocollage.

Bevrijdingspop 1993 in de Haarlemmerhout Fotopersbureau De Boer/Noord-Hollands Archief

Bevrijdinspop 1990, eerste keer in de Hout Fotopersbureau De Boer/Noord-Hollands Archief

Bevrijdingspop Kenaupark in 1989 Fotopersbureau De Boer/Noord-Hollands Archief

Bevrijdingspop 1987 op de Botermarkt Fotopersbureau De Boer/Noord-Hollands Archief Volgende

Dat er na corona nu oorlog woedt in Oekraïne, is voor de organisatie een extra stimulans om het feest door te zetten. Het is volgens Bevrijdingspop in tijden van oorlog belangrijk om vrijheid te vieren, maar ook juist om stil te staan bij het feit dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. 5 voor 5-moment Het moment van vijf minuten voor vijf uur staat dan ook in het teken van de oorlog. Om 16.55 uur staan de bezoekers van alle festivals tegelijk stil en speelt de Oekraïense zanger Aleksey Gorbunov een nummer. De vluchteling verblijft met zijn gezin sinds enkele weken bij een gast gezin in Overveen. Hij zal in Haarlem alleen op het podium staan, zijn eigen bandleden moesten achterblijven in Oekraïne. De stad is klaar om aankomende donderdag de 150.000 bezoekers van het festival welkom te heten. Zij kunnen onder andere genieten van Rilan & the Bombardiers ft. Gallowstreet, Goldband, Krezip en Feest DJ Ruud. Nu maar hopen dat de zon gaat schijnen.