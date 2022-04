De Peiling: vliegen moet twee keer zo duur worden

Dat vliegen niet goed is voor het milieu, is oud nieuws. Om het toch in cijfers uit te drukken: per persoon wordt er tijdens een retourvlucht zo'n 4,8 ton CO2 uitgestoten. Om dat te kunnen compenseren, moeten 240 bomen geplant worden per persoon. Voor een retourtje, komt dat al snel neer op een totaal van zo'n 120.000 bomen!