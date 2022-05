Heerhugowaarder (32) verdacht van witwassen miljoenen en drugshandel na inval woonwagenkamp

Het Openbaar Ministerie verdenkt Jacobus H. (32) ervan 4,8 miljoen euro te hebben witgewassen. Daarnaast zou hij hebben gehandeld in speed en plannen hebben voor de productie van onder meer crystal meth. H. werd in januari door een arrestatieteam van zijn bed gelicht op een woonwagenkamp in Heerhugowaard, volgens zijn advocaat op basis van discutabel bewijs.

Inval in een Waardse woonwagen op 25 januari 2022 - Maaike Polder / NH Nieuws

Dit bleek vanmorgen in de rechtbank van Haarlem, waar H. moest voorkomen in een tussentijdse zitting. Zijn gezin en familieleden zitten achterin de zaal, waar de kortgeschoren dertiger plaatsneemt op het verdachtenbankje, naast zijn advocaat. Het is inmiddels ruim drie maanden na de massale politie-actie op zeven plekken in Nederland: onder meer een autohandelsbedrijf in Opmeer en woonwagens in Heerhugowaard worden op 25 januari ondersteboven gehaald. Dat is ook te zien op beelden van NH Nieuws. H. is die vroege ochtend thuis en wordt afgevoerd. In zijn woning vindt de politie cash, een wapen en munitie. Het blijkt dat de 32-jarige in Alkmaar geboren Jacobus door justitie wordt gelinkt aan het naar verluidt grootste drugslab dat ooit is opgerold in België. In de zomer van 2020 ontdekken de autoriteiten namelijk in een varkensstal in Lendelede grondstoffen voor bijna 2.000 kilo speed. Er zijn toen acht mensen gearresteerd: H. zou er twee maanden bij betrokken zijn geweest. 4,8 miljoen Daarnaast zou H. voorbereidingshandelingen hebben getroffen om minimaal een jaar lang, van maart 2020 tot maart 2021, crystal meth te produceren. Ook zijn er volgens het openbaar ministerie aanwijzingen dat H. 145 bitcoins (ter waarde van ruim 4 miljoen euro) en 370.000 euro cash heeft witgewassen. Hoe het OM de Waarder op het spoor kwam? Gekraakte chatberichten.

Volgens advocaat van H. - Alexander Admiraal - denkt justitie een gebruikersnaam op een toestel met belastende appjes te kunnen matchen met zijn cliënt, onder meer doordat uit gegevens blijkt dat die telefoon vlak bij zijn woonwagenkamp in Heerhugowaard is geweest. Ook zou op die telefoon een afbeelding zijn verstuurd van een wallet met bitcoins ter waarde van miljoenen euro's. Daarnaast is op de dag van de verjaardag van H. een berichtje gestuurd naar die telefoon met een felicitatie. Naast dat Admiraal dit niet voldoende bewijs vindt, hekelt hij de manier waarop justitie aan die gekraakte berichten is gekomen.

Gekraakte chatberichten In samenwerking met de Franse autoriteiten is een paar jaar geleden een netwerk van zo'n 20 miljoen versleutelde berichten gekraakt: criminelen maken gebruik van dit soort services. Justitie beschikt nu over tienduizenden gebruikers - met bijbehorende chats - en die proberen ze te koppelen aan personen. Vermeende belastende berichtjes worden in veel zaken opgevoerd als bewijs en zijn soms doorslaggevend voor de uitspraak van rechters. Maar advocaten stellen vraagtekens bij de manier waarop deze informatie verkregen is, mede vanwege de privacy, volledigheid en de werkwijze van Frankrijk. In deze recente podcast Willem van journalisten Harry Mensink en Marian Husken hoor je daar meer over. 'Gekraakte crypto, hoe stevig is dat als bewijs?'

Advocaat Admiraal geeft vandaag in de rechtszaal dan ook aan de rechtmatigheid van dit bewijs over H. te willen laten onderzoeken. Daarnaast wil hij de verdachten van de 'drugsstal' in België horen. "Of ze mijn cliënt, zoals justitie stelt, kennen", zegt hij achteraf tegen NH Nieuws. Hij vindt dat Jacobus H. het verdere onderzoek thuis, bij zijn gezin, zou mogen afwachten. De rechter beslist daar vanavond over. De officier stelt dat het onderzoek naar H. klaar is en wat haar betreft in juli een inhoudelijke zitting kan plaatsvinden: er is volgens haar een reëele kans dat H. weer de fout in gaat, dus zij wil dat hij vast blijft zitten. Zwijgen Zelf beroept Jacobus H. zich wat betreft de drugsverdenkingen op zijn zwijgrecht, maar verklaart over het pistool in zijn woning dat hij die had gekocht om familie te beschermen: zijn vader is enige tijd geleden bruut overvallen. In een ander onderzoek werd die vroege ochtend van 25 januari ook een man van 54 jaar uit Heerhugowaard opgepakt op verdenking van fraude met kilometertellers. Hij werd kort na zijn arrestatie vrijgelaten. Dat onderzoek loopt nog.