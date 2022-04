Attention, your airport has changed: Corendon verplaatst vluchten vanwege chaos Schiphol

Het besluit om de vluchten te verplaatsen is een reactie op het verzoek van Schiphol aan luchtvaartmaatschappijen om boekingen van duizenden passagiers te annuleren, bevestigt een woordvoerder van het bedrijf.

"Voor honderden Corendon-klanten zou dat betekenen dat hun mei-vakantie niet kan doorgaan. Om dat te voorkomen, heeft Corendon - in overleg met Schiphol - ervoor gekozen om vrijdag en zaterdag enige vakantievluchten uit te voeren vanuit Rotterdam in plaats van Schiphol."

Het bedrijf heeft de betreffende passagiers inmiddels geïnformeerd over de wijziging in hun vluchtschema. Volgens het bedrijf 'reageren passagiers over het algemeen opgelucht omdat ze erg opzagen tegen de vermoedelijke chaos op Schiphol'.

Busvervoer

Passagiers die vanuit het buitenland terugvliegen en onverwacht op Rotterdam-The Hague Airport landen in plaats van op Schiphol, worden door Corendon met bussen naar Haarlemmermeer gereden.