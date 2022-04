Amsterdam krijgt jaarlijkse Zeehavendagen

Het hoofdprogramma in de vierde haven van Europa bestaat uit rondleidingen en workshops bij haven- en havengerelateerde bedrijven tussen Amsterdam en IJmuiden. Ook worden er havenrondvaarten gehouden op het IJ, naar Westpoort en Zaandam. De eerste editie wordt gehouden van 23 tot en met 26 juni.

Verder zijn er cacaovaarten in de Westhaven, is er de tentoonstelling Amsterdam-Havenstad in het Scheepvaartmuseum en zijn er tours over de NDSM-werf in Noord. Ook is er gelijktijdig het Havenfestival IJmuiden, waarmee een samenwerkingsverband is afgesloten. Daar worden de hele dag tochtjes aangeboden op de IJmond en kan een bezoek worden gebracht aan de grootste zeesluis ter wereld.

Ontwikkelingen in de haven

Met de Zeehavendagen willen Port of Amsterdam en Amports het havenbedrijfsleven en de ontwikkelingen in het Noordzeekanaal zichtbaar maken bij het grote publiek aan de hand van zes thema’s: maakindustrie, op- en overlag van goederen, energietransitie, circulaire industrie, historie en nautische dienstverlening. Het programma geeft een actueel beeld van de ontwikkelingen in de havens van Amsterdam.

Het is de bedoeling dat het evenement elk jaar in de laatste week van juni terugkeert. Inmiddels hebben meer dan veertig haven- en havengerelateerde bedrijven zich bij de Zeehavendagen aangesloten. De ambitie is dat het evenement in 2025 deel uitmaakt van Amsterdam 750 en de tiende editie van Sail.