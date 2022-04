Fris en licht wisselvallig weekend in aantocht

Het frisse weer van de laatste dagen houdt ook dit weekend nog even aan. Ook moet zaterdag rekening gehouden worden met wat lichte buien.

Vandaag hebben de wolkenvelden de overhand, maar blijft het overal droog. In de middag klaart het vanuit het zuidwesten op en breekt de zon door. De kwik blijft steken op zo'n 11 tot 16 graden, meldt Weeronline.

Komende nacht klaart het op en daalt de temperatuur tot enkele graden boven het vriespunt. Zaterdagochtend breiden wolkenvelden zich uit en vallen er lichte buien, maar veel neerslag wordt er niet verwacht. In de middag is het op de meeste plaatsen weer droog en breekt de zon geregeld door. De temperatuur wordt met een matige noordenwind niet hoger dan een graad of 14.

Geleidelijk zachter

Op zondag is er iets meer ruimte voor de zon. Het blijft echter vrij fris voor de tijd van het jaar met een middagtemperatuur van zo'n 13 graden, want begin mei komt het kwik meestal uit op 15 tot 18 graden. Doordat de noordenwind wat afzwakt, zal de gevoelstemperatuur minder koud aanvoelen dan zaterdag.

Na het weekend draait de wind naar het noordoosten en wordt het geleidelijk zachter. Maandag en dinsdag worden temperaturen van 13 tot 17 graden voorspeld. Beide dagen blijft het droog en zonnig.