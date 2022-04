Eemnes wil met toeslag en 'fix-brigade' energiekosten minima drukken

Eemnes wil inwoners met een laag inkomen, de zogenoemde minima, helpen hun energiekosten te drukken. Dit wil de gemeente doen met een energietoeslag van 800 euro en het project 'Duurzaam Wonen.' Hierbij komt er een team in een busje langs bij het huis om energiebesparende maatregelen uit te voeren.

Bij het project 'Duurzaam Wonen' geeft een team energieadvies te geven en komt diezelfde dag langs om kleine energiebesparende maatregelen uit te voeren. Met een busje, zelf omgedoopt tot 'een soort fix-brigade', komen de deskundigen langs. Het gaat om maatregelen als het indraaien van led-lampen, tochtstrips en radiatorfolie aanbrengen. De minima die hieraan meedoen hoeven er niet voor te betalen.

Lokale partners

Dit project wordt met een aantal lokale maatschappelijke partners opgezet. Instanties als de Schuldhulpmaatjes, Versa Welzijn, de Voedselbank doen eraan mee. Zij ondersteunen hun cliënten bij hun aanvraag, inwoners kunnen zich namelijk niet zelf inschrijven.

Ook lokale energiecorporatie Eemnes Energie doet mee door energiecoaches op pad te sturen. Verantwoordelijk wethouder Wilma de Boer-Leijsma is hier erg blij mee. "Het is logisch om ook de ervaren energiecoaches bij de duurzaamheidsmaatregelen te betrekken en Eemnes Energie is dan ook om een voorstel gevraagd hoe zij het beste kunnen aansluiten", zegt ze.

"We willen nu eerst en vooral zo snel mogelijk aan de slag met de fix-brigade, zodat de energierekening omlaag gaat."