Bijtende hond verwondt meisje op speelplein Amstelveen: 'Laffe eigenaresse liep weg'

Een meisje uit Amstelveen is een week geleden gewond geraakt toen ze op een speelpleintje in Westwijk werd aangevallen door een hond. Het meisje liep bijt- en schaafwonden op, maar de eigenaresse van de hond bekommerde zich geen moment om het slachtoffertje.

De hond viel het meisje vorige week donderdag (21 april), rond 14.00 uur 's middags aan op het speelpleintje aan de Korenbloemlaan, in het zuiden van de wijk Westwijk. Volgens wijkagenten, die buurtbewoners in een nieuwsbrief vragen relevante info of beelden te delen, gaat het om een zwart-witte hond die naar de naam Max luistert.