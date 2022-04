LIVE NH Sport met Telstar - Jong FC Utrecht en FC Dordrecht - FC Volendam

Nog twee speelrondes en dan zit de competitie voor FC Volendam en Telstar erop. Telstar speelt vanavond voor de laatste keer thuis dit seizoen. Jong FC Utrecht is de tegenstander. Het gepromoveerde FC Volendam gaat op bezoek bij FC Dordrecht. Beide duels kun je live volgen op NH Radio.

Telstar staat op de zestiende plaats in de eerste divisei en kan in het slechtste geval nog naar plek negentien duikelen. Dat zou de slechtste klassering sinds 2010 zijn. In het seizoen dat HFC Haarlem failliet ging en FC Oss degradeerde eindigde Telstar óók op de voorlaatste plaats met hetzelfde puntenaantal als de Brabanders. Dankzij een beter doelsaldo bleef Telstar behouden voor de eerste divisie.

Trainer Andries Jonker, die gisteren bekend maakte niet naar De Graafschap te vertrekken, zal er ongetwijfeld alles aan willen doen om met zijn spelers de competitie goed af te sluiten. Na het duel met Jong FC Utrecht wacht nog de uitwedstrijd tegen Roda JC. Of de Witte Leeuwen voor eigen publiek de punten pakken, hoor je van verslaggever Erik-Jan Brinkman.

