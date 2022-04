Roscello Vlijter wil graag bij Telstar blijven

Formeel is het contract van Roscello Vlijter bij Telstar opgezegd. Toch hoopt de speler zelf komend seizoen ook in Velsen-Zuid te spelen. "Ik heb nog niet met de trainer gesproken, maar ik wil graag blijven", aldus Vlijter.

"Dat wij per 1 april het contract hebben opgezegd is een formele kwestie. Verlengen kan altijd en Roscello is zeker één van de kandidaten waar wij dat kunnen doen. Hij heeft geweldige stappen gemaakt", aldus trainer Andries Jonker.

Doorbraak?

De afgelopen jaren speelden Vlijter weinig. Dit jaar kwam hij al in 17 duels in actie voor De Witte Leeuwen. Toch ziet Vlijter het niet als zijn doorbraak. "Dat wil ik niet zeggen. Ik denk dat dit wel mijn beste seizoen is die ik he gespeeld", vertelt Vlijter.