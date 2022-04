Texel sprokkelt weer enorme hopen hout bij elkaar voor traditionele vreugdevuren

Texelaars krijgen in totaal zo'n twee weken de tijd om een grote bult van hout en takken te maken. Dit wordt komende zaterdagavond traditioneel in de brand gestoken. Een bewoner van De Koog is erg blij dat het eindelijk weer door kan gaan: "Ik heb nu al twee jaar tuinafval bewaard en dat kan nu eindelijk op de grote hoop."

Jonge generatie

Maar niet iedereen is te spreken over de Meierblis. De traditie is door de jaren heen erg veranderd, vindt een eilandbewoner. "Vroeger ging je erheen om aardappels te poffen, nu is het een drankfeest en daar voel ik me niet in thuis."

Bij de jongere generatie valt die transformatie juist wel in de smaak. "Iedereen is er, en iedereen kent elkaar", vertelt een jonge Texelaar. Een ander voegt daaraan toe: "De drank maakt het meestal ook gezelliger."