Suppers maken vieze grachten Alkmaar schoon: "Er lag zelfs een Maxi-Cosi in het water"

Zo'n twintig suppers hebben vandaag op hun board de Alkmaarse grachten opgeruimd met een visnet en een grijptang. Tijdens Koningsdag valt er veel afval in de Alkmaarse grachten, dit zijn voornamelijk plastic bekers. "Er lag zelfs een Maxi-Cosi in het water" aldus de initiatiefneemster Nanda van den Ham.

Dit jaar is het de zesde keer dat Nanda met een groep suppers door de grachten gaat om het weer schoon te maken na koningsdag. "Ik doe dit meerdere keren per jaar hoor, alleen na Koningsdag is het echt nodig", vertelt Nanda.

Suppen in Alkmaar na Koningsdag - NH Nieuws

Het afval bestaat voornamelijk uit plastic wegwerpbekers. "Als er statiegeld op bekers zit wordt er veel minder afval geproduceerd", zegt Nanda. Een aantal Alkmaarse ondernemers had al voorzorgsmaatregelen genomen. Zo waren er netten rondom de grachten gespannen, waardoor het afval niet in de gracht kon vallen. Biologisch afbreekbaar Ook hadden een aantal cafés biologisch afbreekbare bekers. “Maar het verschil tussen die bekers en plastic is bijna niet te zien, dus wanneer deze samen op een hoop komen kan het niet worden gerecycled”, legt Nanda uit. Ze roept fabrikanten dan ook op om dit goed aan te geven op de bekers, zodat het makkelijk gescheiden kan worden. Als voorbeeld heeft ze drie verschillende bekers vast van één merk. "Welke nu biologisch afbreekbaar is, weet ik niet, terwijl dit bij één van de drie wel het geval is."

Nanda met een beker

Naast bekers wordt er ook veel confetti gevonden in de gracht. "Dit is niet goed voor de vissen", vertelt Casper, die ook mee doet aan de schoonmaak. Hij vindt het dan ook stom dat er zoveel confetti in de grachten is gekomen. De uiteindelijk afvalberg is groot en bestaat uit veel plastic bekers, sigaretten, een slaapzak, pion, douchekop, verkeersbord, eetbakjes, een Maxi-Cosi en een anti-Poetin-demonstratiebord. Ook zijn de suppers nog een dranghek tegen gekomen, maar deze was te groot om mee te nemen op het supboard.