Jordanezen boos op wildplassende Koningsdagbezoekers: "Heb gewoon water over ze heen gegooid"

De urinegeur is nog te ruiken en bewoners van de Jordaan in Amsterdam zijn nog altijd boos. De wildplassende Koningsdagbezoekers hebben duidelijk gemaakt dat niet álles gemist werd in de twee jaar dat Koningsdag niet gevierd kon worden. "Ik was zo giftig, ik heb gewoon een hondenbak met water over ze heen gegooid "

Buurtbewoners zijn boos over de liters urine die uiteindelijk niet in wc's, maar op straat en tegen huizen belandde. "Het is een puinhoop", vertelt Hetty uit de Jordaan. "Er zaten daar meiden gewoon hun broek naar beneden te trekken en die gaan gewoon voor mijn deur zitten pissen."

Daar had ze vervolgens ook een speciale behandeling voor. "Dus ik pak die bak met hondenwater die er staat, want ik was zo giftig", beschrijft ze. "Dus die gooi ik zo over haar doos heen. Dus toen was het nog natter haha!"

Voor Roel, die ook woont in de Jordaan was met water gooien ook de oplossing. Samen met zijn kleinzoon pakte hij op die manier de wildplassers aan. "Er was iemand die plaste letterlijk naast de deur en daar hebben we emmers water overheen gegooid", aldus de jonge watergooier. "Sommigen vonden het wel leuk. Dan zeiden ze haha, nog een keer of anders: rot op met die emmers."

Veel te lange rijen

Feestvierders blikken een dag later terug en vonden de mogelijkheden om te kunnen plassen niet voldoende. "Ik denk dat het niet te doen was, veel te lange rijen", vertelt een vrouw. "Het doet gewoon zeer natuurlijk. Er moet veel meer naar dit soort evenementen gekeken worden." Ook buurtbewoner Roel vond het aanbod niet goed. "In deze border werd volop gepiest, achter de auto's, tussen de auto's. Er was nergens gelegenheid om naar een toilet te gaan."

Riool

De gevolgen zijn een dag later nog te zien én te ruiken. "Het wordt een grote vieze stinkende puinhoop", aldus Roel, die ook de urinegeur benoemt. "Het ruikt inderdaad ja. Gisteren nog veel erger, want het is al schoongemaakt. Dus het is gewoon een open riool." Daar komt voor medebewoner Hetty ook nog bij dat het wildplassen haar ook ongewild confronteert met geslachtsdelen. "Mannen kunnen gewoon plassen in de grachten", beschrijft ze. "Maar je kan geen kant op, want je zit zo tegen zo'n geval aan te kijken. Dus ik ben blij als het achter de rug is."