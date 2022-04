Koos is 'tilehunter' en heeft heel Nederland uitgespeeld

Speciaal voor alle tegeljagers is de wereldkaart in de app verdeeld in allemaal stukjes, 'tegels' dus, van één vierkante mijl. Dat is iets meer dan anderhalve vierkante kilometer. Om een tegel te halen, hoef je het gebied niet helemaal te doorkruizen, maar je moet het wel aantikken.



De kunst is om je fietsroutes zó te plannen dat je zoveel mogelijk tegels kunt scoren, vertelt Koos vandaag op NH Radio. En dat is niet altijd eenvoudig, want sommige tegels liggen op de kustlijn en zijn dus alleen te bereiken als het eb is. "Langs de kust van Callantsoog, kan ik als ik bij eb mijn schoenen uitdoe, nog net een tegeltje halen", zegt Koos.



De natuur speelt sowieso een rol; toen er ijs lag op het Markermeer greep Koos zijn kans en ging hij het ijs op om daar ook een tegeltje mee te pikken. Maar ook andere factoren spelen mee: zo wacht hij op het juiste moment om de Marinebasis in Den Helder te bezoeken, vertelt hij nadat een luisteraar hem tipt dat dit kan tijdens de Marinedagen.

Makkelijk

Inmiddels heeft Koos zo'n beetje heel Nederland uitgespeeld, en breidt hij zijn gebied uit naar België en Duitsland. "Hier is het ook relatief makkelijk", vertelt de tilehunter. "Nederland en België zijn vlakke landen met hele dichte wegennetwerken. Ik volg ook iemand die woont in Zwitserland, daar is het een heel gedoe om tegeltjes te halen langs die berghellingen."



De liefde voor documenteren waar hij allemaal is geweest, had de Rijper al voor de tijd van smartphones: "Ik hield mijn fietstochten al bij. Vroeger op landkaarten en later digitaal. Dan probeerde ik altijd op plekken te komen waar ik nog niet geweest was. Toen werd ik gewezen op tilehunten en zag ik de vierkantjes de kaart mooi vullen."



King of the Clusters



Koos vindt het vooral leuk dat het een extra stimulans is om wat te ondernemen. "Je mag fietsen, kanoën, wandelen... het maakt allemaal niet zoveel uit. Het is een extra reden om er op uit te gaan en je komt op plekken waarvan je het niet had verwacht."





Internationaal staat Koos bekend als 'King of the Clusters', omdat hij zoveel aaneensluitende vierkantjes (clusters) heeft. "Ik heb geen beker of zo, maar het is wel heel leuk", zegt hij. Maar voor hoe lang hij die naam houdt, weet hij niet: "Er is veel concurrentie."