ZIEN: Dit was Koningsdag 2022 in Amstelland

De eerste 'normale' Koningsdag sinds 2019 zit er weer op. Nu de kater is weggetrokken, is het tijd om nog één keer na te genieten. NH Amstelland zette de leukste fragmenten uit de regio voor je op een rijtje!

Aan de Amsterdamseweg in Amstelveen was het ouderwets gezellig. De vrijmarkt begon daar al vroeg. "We waren hier om 3.30 uur", vertelt een vrouw voor de camera van NH Nieuws en mediapartner AAN! Amstelveen. "De wekker ging om 2.30 uur. Aanpoten dus."

In het Urbanusparkje in Bovenkerk werd een vrijmarkt speciaal voor kinderen georganiseerd. Onze verslaggever Celine Sulsters maakte hier een rondje met 'koning Lex', die na twee jaar eindelijk zijn koningsmantel en kroon weer uit de kast kon trekken. "Het is toch gewoon fun", aldus Lex.

Ook in Aalsmeer was het feest. Het werd een dorpse Koningsdag op het Raadhuisplein met spelletjes voor de kinderen en een biertje voor de ouders. Bij sommige Aalsmeerders wint hun dorpje het dit jaar van de grote stad. "Normaal gaan we naar Amsterdam, maar daar zijn nu zoveel regels dat we het lekker in het dorp vieren", vertelt een van hen.