60 containerwoningen voor vluchtelingen in Zandvoort Nieuw-Noord: "Ik vind het prima"

Op het Curiedex-terrein aan de Linnaeusstraat, schuin tegenover de brandweerkazerne in de wijk Nieuw-Noord in Zandvoort, komen 60 containerwoningen voor Oekraïense vluchtelingen. Er kunnen ongeveer 120 mensen wonen. "Het wordt een dorpje op zich", vertelt een woordvoerder van de gemeente Zandvoort.

Het braakliggende terrein waar de containerwoningen komen, wordt nu omringd door hekken. Afgelopen zomer tijdens de Formule 1 stonden er fietsenstallingen voor bezoekers op het veld. De gemeente heeft gekozen voor deze locatie, omdat die dichtbij bijvoorbeeld winkels ligt en direct beschikbaar is voor gebruik. Andere locaties als Huis in de Duinen, terreinen aan de Tolweg, de Dr.Jac. P. Thijsseweg, Max Planckstraat en Keesomstraat zijn afgevallen.

Prima plek

Omwonenden lijken zich vooralsnog geen zorgen te maken over de komst van Oekraïners op deze plek. "Ik vind het wel prima", zo vertelt een vrouw die in een straatje aangrenzend aan het terrein woont. Een andere buurtbewoner die iets verder in het straatje woont sluit zich hierbij aan. "Als ik ze kan helpen, dan doe ik dat graag."

Een andere buurman vraagt zich wel af of het überhaupt een goed idee is om Oekraïners op te vangen. "Wanneer is die oorlog over? Dat weten we niet. En wat doen we dan met die mensen die hier wonen? Ik vind het ondoordacht. Ze moeten het probleem met Poetin oplossen en daar gaan praten."

Delen

In mei beginnen de voorbereidende werkzaamheden op het terrein en daarna worden de woonunits zo snel mogelijk neergezet en in gebruik genomen. De woningen zijn 15 vierkante meter groot en er kunnen twee mensen in wonen. Er is een gezamenlijke ingang, en sanitair en keukens worden gedeeld.

Daarnaast komt er ook een grote ontmoetingsruimte waar alle bewoners gebruik van kunnen maken. De bewoners krijgen begeleiding vanuit Stichting Pluspunt en ook wordt er een locatiemanager aangesteld vanuit het Rode Kruis.

Inloopavond

Naast de containerwoningen worden er ook Oekraiense vluchtelingen opgevangen in een aantal hotels en bij mensen thuis. De containerwoningen aan de Linaeusstraat in Nieuws-Noord blijven minimaal één jaar staan en maximaal twee jaar. Op 9 mei organiseert de gemeente een inloopavond voor bewoners met vragen.