Zaanse techniekcampus moet samenwerking bevorderen: alle opleidingen onder één dak

Na de zomer komt er op het Regio College in Zaandam een techniekcampus. Alle opleidingen die met techniek te maken hebben, komen onder één dak, zodat leerlingen van elkaar kunnen leren. Dat is belangrijk, want door het gebruik van hypermoderne machines en computers worden er steeds hogere eisen gesteld aan vaklui. De vraag naar goed opgeleide werknemers in de techniek is dan ook groot.

De 16-jarige contructiewerker Bram Eis boort een gaatje in een stuk metaal. - NH Nieuws

De 16-jarige Bram Eis uit Wormer werkt vier dagen in de week als metaalconstructiewerker. Een dag in de week gaat hij naar school. Zo'n techniekcampus ziet hij wel zitten. "Ik wil ook graag meer weten over elektrotechniek en dat kan dan makkelijk op zo'n campus." Van elkaar leren Jeffrey Rispens van opleider Tetrix Techniek: "De leerlingen van de diverse opleidingen − metaal, installatie- en elektrotechniek en foodprocessing − komen bij elkaar onder één dak. Zo kunnen ze van elkaar leren en ook leren samenwerken." In de praktijk is het nu ook al vaak zo dat er op één plek tegelijkertijd aan een project wordt gewerkt, vertelt hij. Tekst loopt door.

Leerling Bram Eis en Jeffrey Rispens van Tetrix Techniek zijn enthousiast over de Techniekcampus.

De nieuwe techniekcampus wordt uitgerust met hypermoderne apparatuur: machines en installaties die je ook aantreft bij bedrijven en fabrieken. Bram heeft bij zijn eigen bedrijf Conijn Metaalbewerking al met technisch hoogwaardige machines mogen werken. "Naast het ambachtelijke handwerk van lassen en boren, is dat toch wel heel erg leuk", zegt hij.

Maurice Prins, medewerker metaalbewerking

Op de werkvloer van de fabriek is Bram een van de weinige jongeren. De oudere werknemers zien graag jongens als Bram komen. "Nieuw bloed is hard nodig", zegt Maurice Prins die al 36 jaar in de metaal werkt. "Straks gaat een hele groot groep van dezelfde leeftijd met pensioen. We moeten echt jongens opleiden voor het te laat is."

