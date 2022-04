In Beverwijk zijn er nog steeds te weinig openbare toiletten: "Gemeente, doe iets!"

"Maak hier nou eens echt werk van, gemeente!" De openbare toiletvoorziening in het centrum van Beverwijk laat al te lang te wensen over, zeggen Facebookleden in de groep 'Je bent Beverwijker als...'. Zeker voor ouderen en mindervaliden is dat een probleem.

Bal begrijpt de Beverwijkse zorgen, ook uit eigen ervaring. "Ik heb een kleine van een paar maanden, dus ik kan me voorstellen dat je, als je uit Heemskerk of Haarlem naar Beverwijk komt om te winkelen, wel ergens een luier wilt kunnen verschonen."

"Het is heel lastig om te zeggen: over een paar maanden zijn er toiletten"

Toch kan hij op wat ideeën na nog geen concrete oplossing of termijn noemen, deels omdat de vorming van een nieuwe coalitie nog niet rond is. "Ik vind zeker dat we dit in de nieuwe bestuursperiode moeten oppakken. Maar het is ook heel lastig om te zeggen: over een paar maanden zijn er toiletten."

Nood is hoog

Of Beverwijkers dat snel genoeg gaan vinden, is de vraag. De nood is namelijk hoog. "De ouderen en gehandicapten kunnen nergens terecht", zegt Theo de Bot vandaag in zijn cris de coeur in de Facebookgroep. "Gemeente, maak hier nou eens écht werk van."

Ook elders in onze provincie heerst het toiletprobleem: in Huizen is de gemeente bijvoorbeeld al bezig met een plan.