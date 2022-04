Noord-Hollandse slachtoffers van seksueel misbruik geschokt over verhaal Johan Derksen

"Ik vind het bizar, ik vind het echt bizar", aldus de Zandvoortse Jasper Moolenaar, slachtoffer van seksueel misbruik over het verhaal van Johan Derksen. De oud-voetballer vertelde eergisteren op televisie in zijn jeugdjaren een bewusteloze vrouw te hebben gepenetreerd met een kaars. Dat dat verhaal door andere tafelgasten van Vandaag Inside wordt weggelachen, kan eveneens op veel onbegrip rekenen.

NH Nieuws

"Dat een grote presentator in Nederland eigenlijk een verkrachtingszaak op aan het biechten is en dat daar om gelachen wordt", verklaart Molenaar zijn verbazing over de uitspraken van Derksen. Het getuigt volgens hem van een flink gebrek aan inlevingsvermogen. "Het gaat verder dan dommigheid. Ze kunnen zich niet voorstellen wat het met slachtoffers doet." Verkracht door zijn oom De Zandvoortse Moolenaar is van zijn tiende tot twaalfde misbruikt door zijn oom. Familie en goede vrienden wisten het al eerder, sinds kort deelde hij zijn verhaal ook op zijn Instagram. "Ik denk dat het goed is als het taboe doorbroken wordt, om erover te praten. Toen ik het plaatste, voelde het echt als een openbaring, een soort coming-out. Ik vind het belangrijk dit te vertellen, ik kan me indenken dat mensen denken dat het alleen bij vrouwen gebeurt, maar mannen zijn helaas ook slachtoffer. Zij zijn niet alleen daders.” Molenaar denkt uitzendingen als deze het extra lastig maken voor slachtoffers om over hun ervaringen te praten. "Er zijn een hoop mensen die daar veel moeite mee hebben. Onder mijn Instagram-post schreef een man van 70: 'dankjewel voor het delen van ook mijn verhaal'. Hij praat er niet over en loopt daar al zijn hele leven mee. Dat is sneu."

Zo durfde de 50-jarige Angelique Koning uit Den Helder, die 15 jaar lang misbruikt werd door haar vader, pas vijf jaar geleden naar buiten te treden met haar verhaal. "Het is eng, want je trekt in één keer een beerput open. Maar ik zou het iedereen aanraden. Het voelt goed en het voelt als een tweede kans." Ze vind het vreselijk te horen dat er op landelijke televisie gelachen wordt over seksueel misbruik, maar het verbaast haar ook weer niet. "Het is eigenlijk gek om te realiseren dat ik hier niet van schrik." Koning vindt het geen goede zaak dat er nu alleen aandacht voor dit probleem komt via de persoon van Johan Derksen. Volgens haar is het een maatschappelijk probleem, niet alleen een probleem dat bij mannen ligt. Ze vindt dat er meer verhalen van slachtoffers zelf gedeeld moeten worden.

Puur ongemak Ook orthopedagoog, psycholoog en seksuoloog Emma van der Sluis van IndivUniek in Alkmaar is verbolgen over de houding van Derksen en zijn tafelgenoten. "Het is shockerend dat het wordt opgebiecht alsof iemand in zijn jeugd een paar snoepjes heeft gejat en dat terwijl het zoveel impact heeft op het slachtoffer. Zelfs mensen in het publiek moesten er om lachen, maar die wisten zich misschien geen houding te geven. Puur ongemak." Tekst gaat verder onder het kader.

100.000 slachtoffers per jaar Per jaar worden in Nederland naar schatting honderdduizend volwassenen, jongeren en kinderen slachtoffer van seksueel geweld, zo meldde het Centrum Seksueel Geweld eerder. In 85 procent van de gevallen is de dader een bekende. Een tijdje geleden schreven zij naar aanleiding van de aflevering van BOOS over The Voice of Holland een brief aan Nederland om meer aandacht te vragen voor het onderwerp.

Van de opmerking van een van de tafelheren is Van der Sluis nog meer geschrokken: "Door René van der Gijp werd nota bene gezegd: 'ze mocht blij zijn dat het geen honkbalknuppel was'. Zo houd je dit soort ernstige zaken in stand. Ik had echt gehoopt dat wij na de aflevering van BOOS over The Voice een stuk verder waren. Dat we met elkaar een statement zouden maken. Maar helaas."

'Leed is al geschied' "Het is mooi dat er allemaal tegenreacties komen nu, maar het leed is met de uitspraken eigenlijk al geschied", zegt Van der Sluis. "We moeten met elkaar als samenleving een vuist tegen seksueel misbruik maken. En kinderen al van jongs af aan op scholen en binnen gezinnen leren hoe je respectvol met elkaar omgaat."