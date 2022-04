Woonboot beschoten in Noord

De politie kreeg rond 03.00 uur een melding over de beschieting. Agenten troffen in de woonboot meerdere kogelinslagen aan. De aanwezige bewoners bleven ongedeerd.

De politie is een onderzoek gestart en is op zoek naar mensen die mogelijk iets hebben gezien op of rond de Bongerdkade. Contact opnemen met de politie over de zaak kan via 0900-8844, of anoniem via 0800-7000.