Haarlemmer Mino Raiola (54) overleden, laat familie via Twitter weten

Mino Raiola, één van de grootste zaakwaarnemers in het profvoetbal, is zaterdag op 54-jarige leeftijd overleden. Via Twitter bevestigt de familie van de zaakwaarnemer het overlijden. De Haarlemmer kampte al enige tijd met gezondheidsproblemen.

Eerder deze week werd Raiola onder meer door het Duitse BILD en La Gazzetta Dello Sport al doodverklaard. De Italiaanse krant meldde dat hij in januari een spoedoperatie moest ondergaan en volgens BILD zou de Haarlemmer overleden zijn aan de gevolgen van een longziekte. "Hij ligt slecht, maar is niet overleden", gaf zijn rechterhand José Fortes Rodriguez aan. Raiola reageerde zelf donderdag via Twitter op de doodverklaring. "Huidige gezondheidsstatus voor degenen die het zich afvragen: boos dat ik voor de tweede keer in vier maanden dood ben verklaard. Ik lijk in staat om te herrijzen." Bekijk hieronder de tweet van de familie Raiola:

Wereldberoemd De in Italië geboren zaakwaarnemer verhuisde op éénjarige leeftijd naar Haarlem. Hij werkte in het Italiaanse restaurant Napoli dat van zijn ouders was. In 1987 startte hij zijn bedrijf Sport Promotion en werd zaakwaarnemer bij Rob Jansen. Eén van zijn eerste grote transfers was die van Dennis Bergkamp en Wim Jonk, die in 1993 van Ajax naar Internazionale vertrokken. Verder assisteerde hij bij de transfers van Bryan Roy (naar Foggia), Marciano Vink (Genoa) en Michel Kreek (Padova). Vervolgens vertrok hij bij Rob Jansen en begon hij zijn eigen bedrijf. Raiola behartigde de laatste jaren de belangen van grote wereldsterren zoals Erling Haaland, Zlatan Ibrahimovic en Paul Pogba. Daarnaast begeleidde hij ook meerdere Nederlanders. Matthijs de Ligt, Ryan Gravenberch, Owen Wijndal, Brian Brobbey, Donyell Malen en Micky van de Ven zitten onder andere bij zijn management.