Tienduizenden kilo's aan feestafval: steden hele dag druk met straten schoonvegen

Lege flessen, plastic bekertjes en niet-verkochte spullen van de vrijmarkt: Koningsdag zorgt voor flink wat afval in de provincie. Het gaat voor veel gemeenten om zeker 10.000 kilo, zo blijkt uit een rondgang van NH Nieuws langs de grootste steden van Noord-Holland. "Koningsdag is voor de reiniging de drukste dag van het jaar", aldus een woordvoerder van de gemeente Amsterdam.

Spaarnelanden haalt afval op in Haarlem - Spaarnelanden / Paul Vreeker United Photos

600 extra vuilnismannen, 97 veegwagens en nog eens 100 overige afvalwagens waren er nodig om in Amsterdam de boel weer schoon te krijgen. In totaal is er in de hoofdstad zo'n 2.500 kuub afval opgehaald, wat ongeveer gelijk staat aan zo'n 10.000 kliko's. Dat had nog veel meer kunnen zijn: "Wat dit jaar opviel, is dat mensen op de vrijmarkt hun onverkochte waar en kleding netjes naar de inzamelcontainers voor de kringloop brachten", aldus een woordvoerder van de gemeente. NH Nieuws maakte vanochtend nog beelden van een zeer vervuild Amsterdam. Tekst loopt door onder de video.

Afval na Koningsdag in Amsterdam - NH Nieuws

12.000 kilo Haarlems grofvuil Ook in andere Noord-Hollandse gemeenten lagen de straten vol. Volgens Spaarnelanden, het bedrijf dat afval ophaalt in Haarlem, is er totaal zo'n 12.000 kilo grof afval opgehaald. Dat zijn voornamelijk spullen die bleven liggen na de vrijmarkten. Naast het grofvuil is er ook nog ongeveer 4.000 kilo veegvuil opgehaald. "Dat komt neer op acht volle veegwagens", aldus een woordvoerder. Tekst gaat verder.

Volle prullenbak in Haarlem Spaarnelanden / Paul Vreeker United Photos

Spaarnelanden haalt afval op na Koningsdag in Haarlem Spaarnelanden / Paul Vreeker United Photos

Spaarnelanden ruimt afval op na Koningsdag in Haarlem Spaarnelanden / Paul Vreeker United Photos

In Alkmaar is de beleving dat er dit jaar meer vuil op straat lag dan andere jaren, zegt een woordvoerder van Stadswerk072. Andere steden zeggen juist dat er minder afval op straat lag na Koningsdag, een trend van vóór corona die zich dit jaar voort lijkt te zetten. In de gemeente Hoorn is er 7.000 kilo grof vuil opgehaald en in totaal 20 kuub 'veegvuil'. Bij dat laatste gaat het vooral om blikjes, plastic bekers en ander afval dat in de prullenbak hoort.