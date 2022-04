Politie-achtervolging automobilist (19) 'onder invloed van lachgas' eindigt in sloot

De politie heeft gisteravond na een gevaarlijke achtervolging op de A4 een 19-jarige Zaandammer aangehouden. Er kwamen meerdere meldingen binnen over een bestuurder die met een lachgasballon in zijn mond rondreed. De auto van de man kwam na een botsing met de politiewagen in de sloot terecht.

Een automobilist zag de man rond 17.30 uur slingerend richting het centrum van Hoofddorp rijden, en sloeg alarm bij de politie. Agenten gingen op zoek, maar konden hem niet vinden. Na een tweede melding kregen ze hem wel in het zicht.

Na het negeren van een stopteken van de politie, werd de achtervolging gestart bij de Burgemeester Pabstlaan. Hij slingerde met hoge snelheid over de weg en negeerde meerdere keren het rode verkeerslicht. "Om ongelukken te voorkomen is de achtervolging even gestaakt, maar op de A4 later weer opgepakt", schrijft de politie op Facebook.

Agent in water gesprongen

Op de snelweg botst de politiewagen tegen de auto van de Zaandammer aan, waarna deze in de sloot belandt ter hoogte van de afrit N207. Een agent is vervolgens in het water gesprongen om de man uit de auto te halen. "Na een medische controle in het ziekenhuis is de verdachte voor verhoor en onderzoek overgebracht naar het politiebureau."