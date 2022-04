De Peiling: een glas water in de horeca moet gratis zijn

Een van de grootste ergernissen in de horeca is wel dat glas water waar je plotseling toch voor blijkt te moeten betalen. In Spanje is sinds kort een wet aangenomen waarin staat dat bars en restaurants verplicht zijn gratis kraanwater te geven als de klant daar om vraagt. Wat vind jij, moet een glas water gratis zijn in de horeca?

'Wij serveren geen kraanwater.' Dat antwoord krijgen consumenten nog vaak te horen als ze om een glaasje water vragen in een restaurant. Het staat in de top tien van ergernissen in de horeca. Toch zijn het de horecaondernemers die bepalen wat op tafel komt en hoeveel zij daarvoor vragen. Daar zijn in Nederland namelijk geen regels of wetten voor, meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Gratis kraanwater verplicht in Spanje

In Spanje is die regel deze maand veranderd. Daar is een wet aangenomen die het serveren van kraanwater in de horeca verplicht. Het gratis geven van een glas water is een manier om het plastic verbruik te verminderen, omdat er geen plastic flesjes water meer gegeven worden.

Er wordt in Nederland al jaren gesproken over kraanwater in de horeca. Zo startte GroenLinks in 2012 een petitie voor gratis kraanwater in de horeca, en ook waterbedrijf Vitens deed eerder een soortgelijke oproep. Uit onderzoek van Gfk blijkt dat 94 procent van de mensen vindt dat kraanwater gratis moet zijn als zij ook andere consumpties bestellen. Als het geld naar een goed doel zou gaan, is 60 procent bereid om voor kraanwater te betalen.