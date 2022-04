Hoorn kijkt terug op geslaagde Koningsdag: "Gezellig druk, Roode Steen stond goed vol"

Koningsdag in Hoorn is rustig en vrijwel zonder ongeregeldheden verlopen, zo laat de Veiligheidsregio weten. Ook al bleef het zonnetje achterwege, de horeca aan de Roode Steen en Kerkplein kijkt terug op een geslaagde dag. "De Roode Steen stond goed vol", zegt Frank Wiese, eigenaar van meerdere horecazaken in de binnenstad.

Vanuit zijn restaurant d’Oude Waegh op de Roode Steen had Wiese goed uitzicht op de menigte. "Gezellig. Het voelde goed en was weer als vanouds", zegt Wiese. "We hadden mooi weer, weinig ongeregeldheden en een goede sfeer." Wat de dag heeft opgebracht? "Daar ben ik nog niet aan toegekomen. We zijn nog aan het ruimen en daar zijn we de hele dag nog wel mee bezig. Even een dagje er tegenaan."

Het was aan organisator José Linders van Stichting Roode Steen om het Koningsdagfeest op het plein op te tuigen. Maandag werd het plein ontdaan van haar terrassen en dinsdag werd het podium neergezet, waarop lokale artiesten en DJ's met Koningsnacht en Koningsdag optraden.

"Het was he-le-maal fantastich", zegt Linders. "Mensen waren gezellig en er waren amper ongeregeldheden. Hier en daar een opstootje, maar dat was heel beperkt. Op Koningsnacht stond het afgeladen vol. En ook tijdens Koningsdag was het goed druk", zegt Linders.