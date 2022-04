Jongeren beginnen podcast over jong ouderverlies

Regelmatig voerde het groepje jongens gesprekken over de omgang met de dood. Alle vier ervaren zij het anders, want elke situatie is verschillend. De een had nog afscheid kunnen nemen, de ander niet. De een is meer een binnenvetter en op zichzelf, de ander heeft het liefst veel mensen om zich heen.

"Het komt omdat wij jong zijn", verklaart Ommel. "Op school leer je daarnaast niet om met de dood om te gaan. Er wordt weinig over gepraat." De omgeving vindt praten ongemakkelijk, vrienden noemen het liever niet op uit angst de ander van slag te maken. "En dat is jammer", zo stelt Ommel.

Het idee voor een podcast ontstond een aantal jaar geleden in een restaurant in Bergen. "Binnen vijf jaar tijd hadden drie collega's en ik allemaal op jonge leeftijd een ouder verloren", vertelt Quincy Ommel uit Alkmaar, die op 20-jarige leeftijd zijn moeder verloor. Met elkaar konden de collega's er goed over praten, maar constateerden dat de omgeving moeite had het onderwerp aan te halen.

Tijdens de gesprekken luisterde de omgeving aandachtig mee. Zij leerden van de manier waarop de vrienden met elkaar over het onderwerp spraken en motiveerden hen er iets mee te doen. En zo kwam de podcast - 'De Één Ouder Vereniging' - tot stand. Het doel: Iets neerzetten om trots op te zijn en handvatten te bieden om de dood en rouw meer bespreekbaar te maken.

Bijna was de podcast er niet gekomen: "We hadden het maakproces onderschat, maar dankzij het vertrouwen en de vriendschap van vriend Bas zijn we ermee doorgegaan." Eind vorige week stond de eerste aflevering online.

Nieuwe inzichten

Het aantal luisteraars van en de reacties op de eerste aflevering geven de jongens veel voldoening. "Mensen laten weten echt steun te ervaren." De omgeving van de jongens zelf gaf het nieuwe inzichten. "We hebben inmiddels allemaal een relatie die onze ouders niet hebben gekend. Door de podcast werd de situatie over het verlies van de ouder voor hen meer invoelbaar."

Niet alleen helpt de podcast jongeren in vergelijkbare situaties en hun omgeving, ook voor de makers zelf leverde het nieuwe inzichten op. "Voor een van de afleveringen ging ik in gesprek met mijn zusje. Ik was daar ontzettend zenuwachtig voor. Sinds het overlijden van mijn moeder hadden we nauwelijks over de dood gepraat", zegt Ommel openhartig.

Hij ervaarde het gesprek als confronterend. "Ook ik vond het blijkbaar moeilijk om naar de gevoelens van mijn zusje te vragen. Ik was bang dat we er anders in stonden. Door de podcast gaan wij het gesprek weer aan." Als het aan de vrienden ligt, zullen nog vele hulpvolle afleveringen volgen. En komt er een definitief einde aan de wolk van schaamte en ongemakkelijkheid die al jaren boven het onderwerp hangt.