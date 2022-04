Zeilschip Lutgerdina vaart na twee jaar stilte weer uit

Ze mogen weer. De tweemastklipper Lutgerdina gaat vandaag weer het water op voor mensen met een beperking. Dat is maar goed ook. Want twee jaar lang heeft het historische zeilschip door corona stilgelegen.

SailWise / Aangeleverd

Het waren onzekere tijden. De Lutgerdina – een tweemastklipper dat ruimte biedt voor twintig gasten – lag zo'n twee jaar stil. Ook zag stichting SailWise haar inkomsten verdampen door corona. De stichting is dan ook verheugd om weer het water op te gaan. "We kunnen niet wachten en staan te springen. Het heeft lang genoeg geduurd", vindt woordvoerder Renee van Woerkom. "Ik kijk enorm uit naar het moment dat het startschot wordt gegeven, dat hij het water weer raakt." Want de tweemastklipper lag bij watersporteiland Robinson Crusoe in Loosdrecht, waar ze tijdens corona dienst heeft gedaan als slaapschip. "Maar daarvoor is hij niet bedoeld. Dus we zijn dankbaar dat we weer mooie tochtjes kunnen maken." Vaarklaar maken Maar voordat de zeilen weer gehezen mogen worden, was het schip toe aan een flinke werfbeurt, uitbreiding en keuring. Zo zijn de gangboorden verbreed, is er een lift naar benedendeks en zijn de hutten en badkamers op het schip aangepast. "Want ons doel is om echt iedereen mee te laten doen, ongeacht iemands beperking. Dat ze samen ervaren dat ze fysiek en mentaal meer aankunnen dan ze denken", legt Van Woerkom uit. "Zo kan iemand in een rolstoel de zeilen en lieren bedienen, zijn er reliëfkaarten en audiokompassen aan boord voor mensen die slechtziend of blind zijn. Ook kan iemand zonder armen of handen het schip met een joystick besturen." Een weekendactiviteit, een week lang zeilen of een dag op pad. Het kan allemaal. Daarom maken veel mytylscholen, woongroepen en revalidatiecentra gebruik van dit aanbod. "Onze vakanties en boottochtjes zijn ideaal voor revalidatie, sociaal contact en het ontdekken en verleggen van grenzen. Ook alleen "

Quote "Ons doel is om echt iedereen mee te laten doen, ongeacht iemands beperking" Renee van Woerkom, Lutgerdina

De Lutgerdina vertrekt vanaf de Gependam, haar thuishaven in Enkhuizen. Loco-burgemeester Dorus Luyckx lost dan het startschot en hijst de vlag met daarop de namen van alle donateurs die hebben bijgedragen om het schip vaarklaar te maken. "Er is volop gedoneerd, dat werkelijk heel welkom is. Maar het is ook een fijne gedachte, dat mensen willen dat het schip weer vaart."



Daarna vertrekt het schip voor drie dagen naar het IJsselmeer en het Wad. Het belooft een druk vaarseizoen te worden. "Zondag komen ze terug en maandag staat de volgende groep alweer klaar. We zijn helemaal volgeboekt, tot eind oktober. We hebben er zin in."