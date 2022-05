Hang Youth op Bevrijdingspop: "Dom om te vieren dat we vrij zijn, want dat is niet zo"

Een nummer dat de band tijdens Bevrijdingspop zeker zal spelen is 'IN DE ARMEN VAN EEN FASCIST'. "Dat nummer gaat over Baudet en de bruinhemden die van binnenuit een gevaar vormen voor 'onze' vrijheid", legt Abel van Gijlswijk uit. Maar er is een minpuntje aan het nummer, vindt hij. "Het impliceert dat wij hier al vrijheid hebben. En dat is niet per se waar."

"Het is gewoon dom om te vieren we vrij zijn, want dat is namelijk niet zo. Het is beter om te vieren dat je het erover mag hebben, dan dat je 'vrijheid' zelf viert", vindt Van Gijlswijk. "De meeste mensen voelen zich vrij, omdat er hier momenteel geen Hitler of Poetin mensen aan het doodschieten is. In die zin zijn wij inderdaad vrij. Maar vrijheid is zoveel meer dan alleen het ontbreken van oorlog. Neem bijvoorbeeld de toeslagenaffaire: die mensen zijn niet vrij. En dat is ook hier en nu."

Geweldsmonopolie

Volgens de bandleden ben je alleen vrij binnen de beperkte grenzen die de overheid stelt. "Als je je stem op Schiphol wil laten horen, word je ook gewoon meteen afgevoerd. Je mag wel protesteren, maar dan moet alles wel helemaal afgekaderd worden, waar je staat, met hoeveel mensen en hoe lang",zegt gitarist Kaj Bos.

Hang Youth speelt vanavond om 19:30 uur op het Jupilerpodium.