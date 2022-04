Dorpse gezelligheid tijdens Koningsdag in Aalsmeer: "Te veel regels in Amsterdam"

Ver weg van de drukte in de hoofdstad vierde Aalsmeerders vandaag hun eigen feestje. Het werd een dorpse Koningsdag op het Raadhuisplein met spelletjes voor de kinderen en een biertje voor de ouders. "Mensen komen elkaar hier weer tegen", vertelt een van de organisatoren tegen NH Nieuws.

Voor kinderen waren er tientallen gratis spelletjes te doen. Van goudzoeken tot spijkerbroekhangen en over een stormbaan rennen. "Ik ben mijn bril verloren", vertelt een meisje dat net van de stormbaan af komt.

Een moeder kan na twee coronajaren eindelijk samen met haar driejarige dochtertje Koningsdag vieren. "Dit is typisch Aalsmeers Koningsdag", zegt ze tevreden. Een andere Aalsmeerder gaat meestal met zijn vrienden naar Amsterdam. "Maar daar zijn nu zoveel regels dat we het lekker in het dorp vieren", vertelt hij.