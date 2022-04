Een vrijmarkt voor je eigen huis: "Zo heerlijk dat het eindelijk weer kan"

Het is slechts een heel klein vrijmarktje maar wel een ontzettend gezellige. Midden in het centrum van Monnickendam genieten de bewoners weer van een vrijmarkt voor hun huis.

"We waren er zó aan toe", zegt een bewoonster die al haar verzamelde spullen van de afgelopen twee jaar uitgestald heeft. Haar dochter en vriendinnetje doen goeie zaken met nagels lakken en schminken en ook zijzelf doet goeie zaken.

Ballen gooien doet het niet alleen goed op de kermis. Op de vrijmarkt is het een regelrechte hit. En nu even niet een piramide van blikken. Nee, van lege potten griekse yoghurt. "Ik had er zoveel over, dat ik dacht daar moeten we wat mee", zegt een moeder van een jongen die zelf van de opbrengst naar de kermis wil. "Mijn moeder vindt dat ik de helft van het geld aan de vluchtelingen in de Oekraïne moet geven."

Iedereen is zo blij dat na twee jaar corona de vrijmarkt onbekommerd kan worden gevierd. De bewoners kunnen gewoon, als vanouds gezellig, zonder mondkapjes met de buren omgaan en een drankje drinken. Of misschien wel twee of drie drankjes.