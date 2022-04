Na twee jaar viert Haarlem ein-de-lijk weer Koningsdag: "Dit is toch zo leuk"

Flink harde muziek, mensen struinend langs kraampjes en iedereen uitgedost in het oranje. Na twee jaar afwezigheid was het vandaag weer een ouderwetse Koningsdag en dat betekent plezier. Veel plezier. "Mooi dat ik met mijn vrienden kan zijn."

Even verderop loopt Sander met zijn vrienden door de Warmoesstraat in Haarlem. Hij opent net zijn eerste biertje en heeft Koningsdag echt gemist. "Dit is toch mooi. Het fijnste is toch dat ik weer op deze manier met mijn vrienden kan zijn. Iedereen op straat is vrolijk, alles lijkt in bloei te staan."

Wat rustiger of niet, Randi geniet met volle tuigen van deze dag. "Dit is zo leuk. Je merkt het ook aan de mensen die hier langskomen. Iedereen is vrolijk. Vreemden zeggen tegen elkaar: Fijne Koningsdag. Echt zo leuk."

Niet iedereen is blij

Weer terug in het centrum van Haarlem stapt er net een heer met een lange jas en een hoed zijn huis uit de mensenmassa in. Om hem heen dreunt van alle kanten muziek. "Van mij hoeft het eigenlijk helemaal niet zo, dit feestgedruis", zegt de man die Huib heet. "Gelukkig is dit maar een keer per jaar. Weet u, eigenlijk was het de afgelopen twee jaar best wel lekker rustig hier", zegt hij met een knipoog.