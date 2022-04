Drukte, maar ook feest op Amsterdamse grachten: "Mooiste manier om Koningsdag te vieren"

“Het is druk op het water, te druk”, aldus de politie op Twitter. De politie riep daarom iedereen op om niet meer met de boot naar Amsterdam te komen. Ook werd er gevraagd om de grachtengordel te mijden. Maar niet iedereen was het met de politie eens over de drukte op het water: "Ik vind het eigenlijk wel meevallen."

Regels

Voor de feestvierders die toch hun weg naar de grachten hadden gevonden, waren er wel een aantal regels om alles veilig te laten verlopen. Naast de gebruikelijke regels, zoals een alcoholverbod voor de schipper, waren er ook extra maatregelen voor deze Koningsdag genomen. Zo was er extra toezicht door de waterpolitie en waren er verschillende grachten afgesloten om een soepele doorloop de garanderen.

Bij bootverhuur Mokumboot in Centrum werd er vandaag extra aandacht aan de regels besteed: “Wat we mensen op het hart drukken met Koningsdag is dat je echt nuchter moet blijven als kapitein”, vertelt shiftleader Mo. Het bedrijf heeft op Koningsdag een van de drukste dagen van het jaar: "We zijn helemaal uitverkocht vandaag. We hebben er heel veel zin in."

Ondanks alle regels, werd de verjaardag van de Koning nog steeds even goed gevierd. Op het water verliep Koningsdag verder rustig zonder geen grote incidenten. Een blije feestganger vat de sfeer samen: "Het is gewoon lekker uitgelaten, lekker los. Top!"