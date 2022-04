Koningsdag in de IJmond begint aarzelend, maar gaat daarna los: "Dit hebben we gemist"

Het begon een beetje aarzelend vanmorgen, Koningsdag in de IJmond. Alsof de mensen niet meer wisten hoe dat ook al weer moest, een oranjefeestje vieren. Maar met het doorbreken van de zon en het stijgen van de temperatuur kwam de stemming er 's middags goed in, vooral in Driehuis en Santpoort-Noord. Koningsdag blijkt er ondanks twee gemste 'edities' nog steeds vast geworteld.