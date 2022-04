Drukte als vanouds bij Koningsdag Obdam, maar vrijwilligers vinden is 'erg moeizaam'

Het was nog maar de vraag of de spelletjesmiddag dit jaar met Koningsdag Obdam door kon gaan. Zelfs na een noodoproep , kwamen er weinig reacties. "Maar het is goedgekomen", zegt voorzitter Frank Valkering van Oranjecomité Obdam.

Vooral voor de dag zelf is het steeds moeizamer om vrijwilligers te krijgen. "De Koningsspelen hebben daarin een rol, veel ouders willen niet twee keer in dezelfde week ergens een dag helpen", zegt Valkering. "En ook de terugloop in verenigingen speelt mee. Zij dragen vaak vrijwilligers aan, maar hebben het zelf ook moeite met mensen te vinden." Daarnaast ziet hij de afgelopen jaren de trend dat jeugd steeds vaker naar festivals trekt in steden als Hoorn, Alkmaar of Amsterdam.

Meerkamp

Tijdens de jaarlijkse meerkamp op Koningsdag is het aantal verenigingen flink teruggedrongen. Frank: "Van de week sprak ik een oud-voorzitter van ons comité. Hij vertelde dat er vroeger acht verenigingen waren, dat zijn er nu nog drie."

In aanloop naar Koningsdag toe, is er wel animo. "We doen altijd een sponsorloop langs de deuren, daar zijn alleen al 50 vrijwilligers bij betrokken. Voor de andere voorbereidingen zitten we zeker op 70 man." En dat alles wordt aangestuurd vanuit het zeskoppige Oranjecomíte van betrokken inwoners.

De koningsdagmarkt in Obdam concentreert zich op de Kerkweg. Veel kinderen en ook de winkeliersvereniging organiseren ter plekke spelletjes. Na 2 jaar stilte, is Valkering over de opkomst vandaag goed te spreken. "Ondanks het zonnetje dat ontbreekt, is het goed druk."