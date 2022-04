Aalsmeerse feestboot met motorproblemen aan Amsterdamse steiger: "Houdt ons niet tegen"

Ze hadden er zo naar uitgekeken: veel Aalsmeerders hoopten na twee jaar weer eens ouderwets Koningsdag op de Westeinderplassen te kunnen vieren. Dat gaat niet door, want de Koningsboot, zoals de partyboot voor vandaag was gedoopt, ligt met motorproblemen in Amsterdam.

"We moedigen de mensen aan om er in Amsterdam een feestje van te maken", zegt de organisatie tegen NH Nieuws. "Maar we begrijpen het goed als mensen teleurgesteld zijn, dus kunnen ze ook hun geld terugvragen en naar een ander feestje gaan. Maar we hopen dat het alsnog heel gezellig wordt."

"We wilden een feestje op het water hebben, maar dat gaat een beetje moeilijk zonder boot", zegt feestganger Nick. Hij blijft optimistisch. "Het houdt ons niet tegen", zegt hij. "We hebben het met vrienden besproken en ik denk dat we naar nu maar naar Amsterdam gaan." Nick en zijn vrienden hebben geluk, want de organisatie rijdt de feestgangers naar de Nieuwe Meer.

Rustig op plassen, druk op grachten

Op de Westeinderplassen varen voor Koningsdag-begrippen weinig bootjes, ziet onze verslaggever Celine Sulsters. "Ik zie er niet veel." Mogelijk is een groot deel van varend Aalsmeer in Amsterdam te vinden, al sluit de verslaggever ook een andere reden niet uit: "Het is een beetje lastig hier met vergunningen en muziek, daar doet de gemeente een beetje moeilijk over."

In Amsterdam is het zo druk op het water dat de politie eerder vandaag opriep om 'niet meer met de boot naar de hoofdstad te komen'. Om opstoppingen te voorkomen is op een aantal plekken eenrichtingsverkeer ingevoerd.