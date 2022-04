Wijkagent Frans neemt deze Koningsdag afscheid van 'zijn' Uitgeest

Frans Pals, ruim 10 jaar wijkagent in Uitgeest, heeft vandaag voor de allerlaatste keer zijn uniform aangetrokken. Op Koningsdag neemt de wijkagent, die erg geliefd is in het dorp, afscheid en geniet hij met volle teugen van de aandacht die hij krijgt.

Frans zag vanmorgen op een bord al een mooie boodschap staan toen hij vanuit Beverwijk aankwam in Uitgeest om aan zijn laatste dienst te beginnen. "Dat is toch fantastisch! Dat ontroert je wel een beetje." Ook op de vrijmarkt lopen mensen af en aan om Frans te bedanken en een mooie laatste dag als wijkagent te wensen.

Een van de kenmerkende eigenschappen van Frans is zijn toegankelijkheid. Bijna iedereen noemt dit specifiek als het over Frans gaat. Een mooi voorbeeld daarvan voltrok zich gisteren, toen een jonge inwoner van Uitgeest een tompouce in het gezicht van Frans duwde. "Voordat ik het wist, had ik 'm recht in m'n toeter.", zegt de agent daarover. Later pakte Frans deze 'relschopper' terug en hebben ze samen staan schaterlachen om die gebeurtenis.

Een oranje geklede man op de vrijmarkt benadrukt: "Hij is heel toegankelijk in het dorp en voor de jeugd een heel goed aanspreekpunt."