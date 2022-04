Vroege lawaaioptocht door Assendelft: "Iedereen is wakker, echt waar!"

Spijkerbroekhangen, jenga in het groot en sjoelen: het is al vroeg lekker druk in Assendelft. Maar dan moet de echte herrie nog komen. Een bonte stoet aan kinderen op de fiets trekt al toeterend, tringelend en schreeuwend door de straten.

De 9-jarige Dale reed ook mee. "Ik ben een beetje schor geworden. M'n bel was stuk!” Volgens hem is de actie geslaagd. "Er zijn best veel mensen wakker geworden. Er stonden ook mensen met honden, die gingen los!"

Organisator Irma Hoorn: "Het werd hier altijd onwijs leuk georganiseerd door de zwemvereniging. Dat was een beetje doodgebloed." Ze vervolgt: "In 2017 liepen we hier rond en toen zeiden we 'dit kan niet, dat moet anders in ons dorp!' In 2018 en 2019 was het groot feest, toen kwam corona. Nu mogen we weer."

Ook later op de dag is er nog van alles te doen op het Koppieplein in Assendelft: er is muziek en voor de kinderen veel verschillende oud-Hollandse spellen.