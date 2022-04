De echte pareltjes vind je al vroeg: drukte op vrijmarkt Zaandam

Koningsdag is morgen pas, maar zoals altijd is er de dag ervoor al veel drukte in het Burgemeester in ‘t Veldpark in Zaandam. Om 11.00 uur hadden de eerste verkopers hun kleedjes al neergelegd, maar ‘s avonds werd het pas echt druk. De meeste bezoekers hier weten: de echte pareltjes vind je vandaag al.

Bij een echtpaar gaan de zaken goed. Hun dochter staat op het kleedje ernaast en is ook continu in de weer met geïnteresseerde mensen voor haar aardewerk. "Je moet mooie dingen hebben, dan raak je het wel kwijt", verklapt de verkoopster. "Hier kan je ook veel spullen krijgen voor een voordelige prijs. Als ik nog wat heb, ga ik morgenvroeg nog even met mijn dochter staan. Rond 12.00 uur vind ik het wel mooi. Dan ga ik zelf nog even kijken."

Tentjes

Op verschillende plekken zijn tentjes te zien: die mensen zijn fanatiek en sommigen slapen zelfs 's nachts in het park om zo hun plekje voor de volgende dag veilig te stellen. Een mevrouw met een mooie versiering in haar haren heeft daar niet zoveel zin in. Ze heeft veel boeken op haar kleedje. "Ik heb ze niet zelf allemaal gelezen", lacht ze. Haar dochter vond het leuk om vandaag al op de vrijmarkt te staan. Als ze weer met de auto bij hun kleedje kunnen pakken ze weer in.

Een andere mevrouw met Pools accent heeft zojuist een grote slag geslagen. "Dat klopt!", zegt ze enthousiast. "Poppen en speelgoed voor mijn kleinkinderen." Ze laat ook een schilderij met een cheeta zien: "Die is voor mij! Ik kom hier ieder jaar. Ook morgenochtend vroeg kom ik weer."

Niet alleen in Zaandam was het druk: ook in Krommenie kon je vanmiddag over de hoofden lopen.