Onder anderen deze inspirerende Noord-Hollanders ontvingen vandaag een lintje

Vandaag ontvingen 386 Noord-Hollanders een lintje omdat ze zich al jaren inzetten voor de samenleving. Dat zijn er teveel om allemaal uit te lichten, maar NH Nieuws zette een paar extra gelukkige ontvangers op een rijtje.

Een onderscheiding voor de 'legendarische' keeperstrainer, voor onvermoeibaar zwerfafval opruimen of voor het ontwerpen van een 'batterij-bewaar box': de prestaties zijn van alle soorten en de gedecoreerden van alle leeftijden. Allemaal hebben ze bijzondere verdiensten verleend aan de samenleving. De 386 lintjes zijn verdeeld in zes categorieën, twee Noord-Hollanders kregen de hoogste onderscheiding: Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Eén daarvan is Haarlemmer Jaap Harlaar. De Haarlemse Jaap Harlaar De Haarlemse Harlaar is onder andere hoogleraar klinische biomechanotronica aan de Technische Universiteit (TU) Delft. Samen met zijn studenten ontwikkelde hij twee jaar geleden een nieuw soort beademingsapparatuur, wat snel in productie genomen kon worden. Een gouden vondst tijdens een pandemie. Dankzij Jaap en zijn studenten kon het dreigende tekort aan beademingsapparatuur tijdens corona worden voorkomen. "Ik ben heel blij verrast", vertelde een emotionele Harlaar aan NH Nieuws. "Het is wel iets waar ik heel trots op ben. Ik heb het initiatief genomen, maar het zijn uiteindelijk de studenten geweest die het project met heel veel toewijding hebben gerealiseerd."

Jaap Harlaar - NH Nieuws

John Hagman uit Nieuw-Vennep Ook John Hagman uit Haarlemmermeer kreeg vanmiddag een koninklijke onderscheiding op zijn borst gespeld. "Zonder jouw inzet zou de voetbalclub niet bestaan", sprak burgemeester Marianne Schuurmans. Ze heeft het over de Vennepse club FC VVC, waar John al twintig jaar werkzaam is al vrijwilliger. Voorzitter, wedstrijdsecretaris, jeugdtrainer, lid van de technische commissie, coördinator van de kleding en materiaalman. Er is geen hoek van de club die John niet kent als zijn broekzak. Tot het moment dat Schuurmans op de stoep stond, had John niks door. "Ik was erg verrast", vertelt hij aan NH Nieuws. "Het is uniek, wie overkomt dit nou? Dat zijn er maar een paar. Het geeft in ieder geval de waardering van de club aan voor datgene dat ik al tijd gedaan heb."

John Hagman samen met burgemeester Marianne Schuurmans (rechts) - NH Nieuws

Frans Potemans uit Callantsoog De 80-jarige Frans is geen onbekende in Callantsoog. Al jaren helpt hij alleenstaande, oudere vrouwen die bepaalde klusjes niet zelf meer kunnen uitvoeren. Zo helpt hij ze in de tuin, brengt ze naar het ziekenhuis wanneer dat nodig is en doet de boodschappen. Frans had niet verwacht dat hij vandaag een koninklijke onderscheiding zou krijgen. Zelfs toen de grote bus met de burgemeester aan kwam rijden, ging er nog geen belletje bij hem rinkelen. "Ik ben helemaal overdonderd ervan", vertelt hij aan onze verslaggever. "Ik zag die bus wel komen, maar dacht dat het voor de buren was." Desondanks wordt het hem even teveel tijdens de uitreiking na het openen van een aantal cadeaus met persoonlijke woorden en pinkt hij een traantje weg.

Frans uit Callantsoog krijgt een koninklijke onderscheiding - NH Nieuws

Krystyna in Bergen Ook de 17-jarige Krystyna Cybulska was totaal verrast wanneer ze vandaag een jeugdlintje ontving. De van oorsprong Oekraïense krijgt de onderscheiding omdat ze een grote inzamelingsactie opzette voor mensen die door de oorlog op de vlucht zijn. Zelfs bij aankomst in het hotel waar het lintje werd uitgereikt had Krystyna 'nog geen flauw idee' heeft waarom ze moest komen. "Ik wist alleen dat ik 26 april vrij moest houden en dat ik wat nets aan moest doen", vertelt ze aan NH Nieuws. "Ik dacht nog: misschien ga ik wel naar een bruiloft, of begrafenis. Of misschien iets voor Pasen. Dat vieren wij als orthodox christenen later dan in Nederland." Dat blijkt allemaal niet het geval; van kinderburgemeester Thomas Meereboer krijgt ze namelijk het allereerste jeugdlintje van Bergen.

NH Nieuws / Aline Bleeker